Tırın direksiyonuna gizlenen külçe altın komşuya takıldı

Hollanda’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye gelmekten olan tırın direksiyonuna gizlenen 1 kilo 707 gram külçe altın, Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan gümrüğünde gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirildi.

Türkiye’ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen Türk plakalı bir tır, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda risk analizi için durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, direksiyon bölümünün altına gizlenmiş paket tespit edildi. Direksiyon ortasındaki bölmede bulunan maddenin yapılan inceleme sonucunda 14 ayar altın olduğu belirlendi. Ele geçirilen altının toplam ağırlığının 1 kilo 707 gram olduğu açıklandı.

Olayla ilgili olarak Bulgaristan’ın Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldığı bildirildi.