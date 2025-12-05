Tırın dorsesi koptu, facia ucuz atlatıldı

Bilecik'te seyir halindeki tırın dorsesinin koptuğu kazada facia ucuz atlatıldı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Kaza, Gölpazarı-Vezirhan-Bilecik karayolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Gölpazarı’ndan Bilecik istikametine seyir halindeki İsmail K. idaresindeki 54 AIT 010 plakalı taş yüklü tırın ’beşinci teker’ diye adlandırılan fifth wheeli koptu. Dorse seyir halinde çekiciden ayrılarak, yok kenarına ön kısmı saplanıp durdu. Olayda yaralanan olmazken, malzeme yüklü tırın başka kazalara sebep olmaması için bölgede jandarma tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındı.

