Tırın ezdiği köpek telef oldu, mahalle sakinleri gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpek, tırın çarpması neticesinde telef oldu. Olayı gören mahalle sakinleri, yıllardır baktıkları köpeğin ölümü karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Olay, D-100 Karayolu Eşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeği, plakası öğrenilemeyen tır tarafından ezildi. Yolun ortasında kanlar içinde kalan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti. Yaralı hayvan, vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı. Köpeğin tedavi altına alınması için belediye ekiplerine haber verildi. Yaralı köpek, belediye ekipleri bölgeye gelemeden telef oldu. Olay karşısında gözyaşlarını tutamayan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

"Hayvanın çığlıklarını duymasına rağmen bastı gitti"

Mahalle sakini Ayşenur Miscioğlu, köpeği yıllardır mahallelerinde beslediklerini ve bugüne kadar kimseye zarar vermediğini belirterek, "Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Ona seslenip geri çekmeye çalıştım. O esnada hayvan bana bakarken geçen tırın ona çarpacağını anladım. Ne korna çaldı, ne başka bir şey yaptı. Hayvan geçsin diye durmadı bile. Hayvanın çığlıklarını duymasına rağmen bastı gitti. Gördüm kendisini ama olayın şokuyla onu çok hatırlamıyorum çünkü köpeğin çığlıkları hala gözümün önünde. Yolun ortasından köpeği çekmeseydik hala arabalar ezmeye devam edecekti. Bir amca sağ olsun yardım etti kenara çekmek için. ’Boncuk’ derdik aramızda. Bu zamana kadar kimseye bir zararı olmadı ama insanlık gerçekten ölmüş" dedi.