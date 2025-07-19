Tırın kör noktasında kalan otomobil, kullanılmaz hale geldi

Bursa'da kör noktada kalan otomobil, tırın şerit değiştirmesi sonucu kullanılmaz hale geldi.

Tırın kör noktasında kalan otomobil, kullanılmaz hale geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da kör noktada kalan otomobil, tırın şerit değiştirmesi sonucu kullanılmaz hale geldi.

Kaza, Bursa’nın en işlek Ata Bulvarında meydana geldi. Bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, şeritlerinden hareket eden araçlar, lambaları geçince yön değiştirmek istedi. Sol şeritten ilerleyen tır, beyaz otomobilin ilerlediğini görünce orta şeride geçmek istedi. Ancak orta şeritte kör noktasında kalan kırmızı aracı fark etmedi. Direksiyonu sağa kırmasıyla birlikte, kırmızı araç tırın önünü yan dönerek sürüklenmeye başladı. Kısa süre sonra otomobili fark eden tır sürücüsü, durdu.

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Yaşanan kaza anı saniye saniye araç içi kameraya yansırken, görünmez kazada yaralanan olmadı.