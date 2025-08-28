Tırın soğutucusuna gizlenen 102 bin euro ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı’na gelmeye çalışan bir tırın soğutma ünitesinde beyan edilmemiş olan 102 bin euro ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı’nın diğer tarafında bulunan Kaptan Andreevo gümrük memurları, bu ay üst üste beşinci kez beyan edilmemiş para taşıma girişimini engelledi. Türkiye plakalı tır Hollanda’dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Gürcistan’a yük taşımak üzere kontrol noktasına geldi. Risk analizinin ardından, kargo aracı, X-ray cihazı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük kontrolüne tabi tutuldu ve bu kontrol sırasında şüpheli yoğunluktaki bölgeler tespit edildi. Ardından yapılan fiziki muayenede, yarı römorkun soğutma ünitesinin fabrika boşluğunda 11 paket euro banknotu bulundu. Beyan edilmemiş 102 bin euro ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı-Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından hızlı bir soruşturma başlatıldı.