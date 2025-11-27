Tırın yakıt deposundan bin 800 paket sigara çıktı

Türkiye'den transit yük taşıdığını belirten Rumen uyruklu şoför, Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda gerekli belgeleri sundu ve beyan edecek başka bir şeyi olmadığını söyledi. Ancak yapılan analiz sonrası araç detaylı kontrole alındı.

Depo sökülünce gerçek sigaralar ortaya çıktı

Kontroller sırasında tırın sol yakıt deposunda şüpheli bir durum tespit eden gümrük memurları, depoyu söktüklerinde yakıt yerine kaçak sigaralarla karşılaştı.

Toplam bin 800 paket sigaranın üzerinde Türk ÖTV bandrolleri olduğu belirlendi. Sürücü hakkında Gümrük Kanunu kapsamında idari suç duyurusunda bulunuldu ve olayla ilgili idari ceza davası açıldı.