Tırla çarpışan aracın kapısı koptu: Yolcu yola düştü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tırla çarpışan hafif ticari aracın kapısı koparken, yolcu olarak bulunan kadın yola savruldu. Meydana gelen feci kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe Gişeleri geçince İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PU 1194 plakalı Opel marka hafif ticari araç ile BB 683 M yabancı plakalı tır yandan çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle arka sağ kapı koparken, sürücü M.S’nin eşi S.S. ise yola savruldu. Hafif ticari araç ise bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın S.S’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hafif ticari araç sürücüsü M.S. ile tır şoförü T.A. yara almazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif ticari araç sürücüsü M.A. ile S.S’nin memleketleri Ordu’dan fındık toplamaya gittikleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.