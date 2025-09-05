Tırmandığı demir korkuluklardan düşen çocuk ağır yaralandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tırmandığı demir korkuluklardan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı Şentepe Mahallesi Aslıhan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanda 2 yaşındaki D.B.G. isimli çocuk, tırmandığı demir korkuluklardan aşağı düştü. Bir anda yere çakılan küçük çocuğun bağırması üzerine apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan çocuk, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi. Kafatasında çatlak tespit edilen çocuk, ileri tedavi için Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.