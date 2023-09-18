Tırmanma yarışları nefes kesti

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Lider Tırmanma Yarışı nefes kesen mücadelenin ardından sona erdi. Yarışa katılanlar, zorlu parkurlarda zirveyi görebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Nilüfer Belediyesi’nin Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Lider Tırmanma Yarışı, geniş katılımla gerçekleşti. Aynı zamanda 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası içinde gerçekleştirilen yarışta, kentsel hareketliliğe de dikkat çekildi. Görükle Spor Parkı’nda bulunan tırmanma duvarında gerçekleşen yarışa Türkiye’nin çeşitli illerinden 90’a yakın sporcu katıldı. Kadın ve erkek kategorisinde 8 yaşından 40 yaşına kadar sporcuların katıldığı yarış, nefes kesti. Türkiye Dağcılık Federasyonu takviminde yer alan ve sporcuların hanesine puan kazandıran yarış, iki gün sürdü. İlk gün sıralama turlarının yapıldığı yarışın ikinci gününde final heyecanı yaşandı.

Sıralama turları sonrası finale kalan 8 kadın ve 8 erkek sporcu, rota yapıcıların yarış öncesi düzenlediği zorlu parkuru 6 dakika içinde tamamlayıp, zirveyi görebilmek için kıyasıya mücadele etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, yarışmanın ödül törenine katılarak, dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi. Zorluk seviyesi yüksek olan yarış, izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşattı.

Lider Tırmanma Yarışı’nda zirveyi gören tek isim, kadınlar kategorisinde yarışan Ömür Özcan oldu. 3 dakika 46 saniyede zirveyi gören Ömür Özcan, kadınlar kategorisinin birincisi oldu. Berra Zeynep Dodurka’nın ikinci olduğu kategoride, Ayşe Narmanlı Gür üçüncü, Selin Mankan da dördüncü olmaya hak kazandı. Zorluk seviyesinin üst düzey olduğu erkekler kategorisinde, zirveyi gören sporcu olmadı. Erkekler kategorisinde rakiplerinden daha yükseğe tırmanan Emre Doğan, birincilik kürsüsüne çıktı. Kaan Altınay’ın ikinci olduğu yarışmada, Ömer Enes Bayram üçüncü, Uğur İlerigelen de dördüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan ile Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül verdi.

Yarışmaya katılımın her geçen yıl daha da arttığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, dereceye katılanları başarılarından dolayı kutladı. Başkan Erdem, yarışmaya katılan sporculara da teşekkür etti.