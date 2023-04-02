Tırtex Dorse Plywood Amerikan standartlarını Türkiye'ye taşıyor

Meserretçioğlu Yatırım Grubu bünyesinde yer alan Turkish Plywood, otomotiv dorse sektöründe Tırtex Plywood ile Amerikan standartlarını Türkiye’ye taşıyor.

Plywood ve kontrplak ithalat ve ihracatında global ölçekli bir oluşum olan Turkish Plywood, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında değişen global pazar yapısında Amerika standartlarında üretilen ve Amerika’da kullanılan ürünleri Türkiye pazarına sunmaya başladı.

Karayolu nakliyesinin öneminin üst seviyede olduğu günümüzde, ürünlerin taşınması esnasında en önemli hususlardan biri olan kaydırmaz taban konusunda özel yüzey kalite ve standardı ile rakiplerinden gözle görülür biçimde ayrılan TIRTEX Plywood iç yapısı ile en uzun vadeli kullanım ve dayanımı da ayrıca sunuyor.

Plywood ve Kontrplak konusunda çok geniş bir ürün yalpazesini global ölçekli olarak Avrupa’dan Afrika’ya tüm dünyada dağıtımını gerçekleştiren ve turkishplywood.com üzerinden ulaşılabilen Turkish Plywood, başta inşaat, mobilya, ambalaj gibi ana sektörlerin ürün taleplerini takdir toplayan hizmet kalite anlayışı ile sürdürmeye devam ediyor.