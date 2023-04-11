Tırtıl konvoyu böyle görüntülendi

Konvoy oluşturup yeni yaşam alanlarına ilerleyen Çam Kese Tırtılları görüntülendi. Tırtılları gören bazı vatandaşlar, yerde hareket eden nesneleri ilk bakışta uzun bir yılan zannetse de gerçek, ilerleyen nesnelere yaklaşınca ortaya çıkıyor.

İlkbaharın başlamasıyla Nisan ayından itibaren çeşitli ağaçlık alanlarda kendini gösteren Çam Kese Tırtılları, adeta bir trenin vagonları gibi art arda yapışarak yeni yaşam alanlarına ilerlemeye çalışıyor. Tekirdağ’da ağaçlık ve otluk alanlardan çıkıp uzun bir çizgi halinde ilerleyen tırtıl konvoyu, ilk bakışta yıllan zannedilse de bu durumla ilk kez karşılaşmak şaşkınlığa sebep oluyor. Tek sıra halinde ilerlemeye çalışan tırtıl konvoyu ilginç görüntülere sahne olurken, tırtılların o anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Nizami bir şekilde hiç sırayı bozmadan ilerleyen tırtıl konvoyu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.