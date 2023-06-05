Tiryakilere kötü haber! Sigaraya büyük zam geldi

PM grubu sigaralarına yeni haftada büyük bir zam geldi. Grubun tüm sigaralarına yapılan 5 TL'lik zam gece yarısından itibaren fiyatlara yansıtıldı.Sigara fiyatlarına yapılan zam sonrası PM grubunun en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL oldu. PM grubuna yönelik en son zam 15 Ocak tarihinde gelmişti.