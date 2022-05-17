Titreyen eller Parkinson hastalığının belirtisi olabilir

Parkinson, hareket bozuklukları rahatsızlıkları arasında en çok bilinen, genellikle 60 yaş üstü bireylerde görülen bir hastalık olduğunu bildiren Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Tuğrut, hastalığın nedeninin tam olarak bilinmemekle birlikte, çevresel ve genetik faktörlerin etki olduğu söyledi.

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  • 17.05.2022 10:53
  • Güncelleme: 17.05.2022 15:44
Titreyen eller Parkinson hastalığının belirtisi olabilir
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Parkinson, hareket bozuklukları rahatsızlıkları arasında en çok bilinen, genellikle 60 yaş üstü bireylerde görülen bir hastalık olduğunu bildiren Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Tuğrut, hastalığın nedeninin tam olarak bilinmemekle birlikte, çevresel ve genetik faktörlerin etki olduğu söyledi.

Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Tuğrut, hastalığın genç yaşta görülmesi durumunda genetik faktörler öne çıktığını belirterek , parkinsonun ortaya çıkış nedenleri hakkında şu bilgileri verdi: “Parkinson hastalığı, dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybı sonucunda ortaya çıkmaktadır. En sık görülen belirti ise ellerdeki titremedir. Kırsal alanda yaşamak, kuyu suyu içmek ve tarım ilaçlarına maruz kalmanın parkinsonun çevresel faktörleri arasında yer alıyor.”

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Parkinson hastalığının sıklıkla bir elde titreme ile başladığını stresin belirtilerin belirginleşmesine neden olduğunu vurgulayan Tuğrut, parkinson belirtileri hakkında şu bilgileri paylaştı: “İlk belirti olan bir eldeki titremeye, aynı elin hareketlerinde yavaşlama ve kas sertliği eklenir. Daha sonra aynı taraftaki bacakta benzer belirtiler görülür. Devamında karşı el ve bacakta da titreme görülebilir. Yüz mimik kaslarının hareketlerinde yavaşlama, yüzde donukluk hastalığın belirtileri arasındadır. Hasta yürürken ayağında takılma ve sürünme hissinden yakınabilir, konuşmada yavaşlama ortaya çıkabilir ve bazı hastaların yazısı günden güne bozulur”

Partinson, duygu değişimlerine neden olabilir

Hastalığın, günlük hayatı olumsuz etkileyen çok sayıda belirtisi olabileceğine dikkat çeken Tuğrut, ağızda salya akması, yürürken aniden hareketsiz kalma, konuşmanın aniden durması, koku duyusunun azalması, istem dışı kasılmalar, kan basıncı değişiklikleri gibi durumların Parkinson hastalığı açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Parkinsonun fiziki değişiklikler dışında da belirti verebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Tuğrul, “Parkinson hastalarında duygu değişimleri yaşanabilir, canlı rüyalar ve kabuslar görebilirler” açıklamasında bulundu. Tuğrul, hastalığın tanısının klinik ve muayene bulguları ile konulduğu söyledi.

Uzm. Dr. Songül Tuğrut, kullanılan bazı ilaçların, Parkinson hastalığına benzer belirtilere neden olabileceğini söyledi. Tuğrut, “Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ve kalp hastalığı tedavisinde ve bulantı-kusma tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar parkinson hastalığına benzer tabloya yol açabilirler. Bu ilaçlar kesildiğinde belirtiler hızla düzelir” bilgisini paylaştı.

Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Tuğrut, dopaminin hareketlerin kontrolünde rol oynayan kimyasal bir madde olduğunu belirtti. Parkinson hastalığının, dopamin ihtiyacının karşılanmasıyla tedavi edildiğini belirten Tuğrul, tedavide dopamin benzeri etki gösteren bir ilaç olan apomorfinin kullanıldığını söyledi. Apomorfinin cilt altı enjeksiyon yoluyla uygulandığını belirten Uzm. Dr. Tuğrul, “Etkisi 10-20 dakika gibi hızlı bir sürede başlamaktadır” bilgisini paylaştı. Apomorfinin 2 türlü kullanımı olduğuna işaret eden Tuğrul, “İlki gün içinde tekrarlanabilen cilt altı iğne uygulamaları şeklindedir. Hastanın kullanmakta olduğu ilacın etki etmemesine bağlı olarak kilitlenip olduğu yerde kaldığı durumlarında uygulanacak bir apomorfin iğnesi ile 5-10 dakika gibi kısa bir sürede tekrar hareket etmesine yardımcı olur” ifadelerini kullandı. Apomorfinin durumu ağır olan parkinson hastalarında kullanım şekli hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Tuğrul, “Bu hastalarda, cilt altından portatif bir pompa yardımıyla sürekli apomorfin verilmesi hastanın hareketsiz durumda geçen zamanını azaltmaya ve belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur” açıklamasında bulundu. Tuğrul ayrıca, son yıllarda yapılan çalışmalarda, parkinson hastalığında düzenli egzersizin öneminin vurgulandığını belirtti.

İHA

SHA Editör
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