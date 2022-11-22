Tivibu'da EuroLeague çift maç haftası

Fenerbahçe Beko ve A. Efes’in 22, 24 ve 25 Kasım günleri oynayacağı maçlar, dijital TV platformu Tivibu’dan naklen yayınlanacak.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Fenerbahçe Beko ve A. Efes’in 22, 24 ve 25 Kasım günleri oynayacağı maçları naklen yayınlayacak. Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında aldığı farklı galibiyetle birlikte ligde geride kalan 8 maçın 7’sinde sahada gülen taraf olurken, ligin zorlu ekibi Barcelona karşısında aldığı galibiyetle geçmiş yıllara göz kırpan A. Efes ise, üst üste galibiyetlerle play-off potasına yerleşmek istiyor.

Zirve mücadelesinde Fenerbahçe lider durumda

Ligin ilk haftalarında liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, liderliğin bir diğer adayı olan Monako ve eski oyuncusu Gigi Datome’nin formasını giydiği Olimpia Milano deplasmanlarına galibiyet için gidiyor. Fenerbahçe’nin 1 galibiyet uzağında olan zorlu rakip Monako ile “Salle Gaston Medecin”de oynanacak mücadele, 22 Kasım Salı günü saat 21:00’da başlıyor. Olimpia Milano ile 24 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadelenin ilk düdüğü ise “Mediolanum Forum”da, saat 22:30’da çalacak. Temsilcimizin maçları Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

A. Efes eski günlerine dönüş sinyalini yaktı

Çifte şampiyon olarak tamamladığı iki senenin ardından istediği gibi start alamamasına rağmen öncesi ve sonrası gerilim dolu geçen Barcelona mücadelesini 96-86’lık skorla kazanan A. Efes, kötü gidişata dur dedi. Fenerbahçe gibi çift maç haftasını deplasmanda geçirecek olan A. Efes, 22 Kasım Salı günü, saat 22:30’da Olimpia Milano deplasmanında boy gösterirken 25 Kasım Cuma günü 22:30’da İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Karşılaşmalar, Tivibu ekranlarından naklen yayınlanacak.