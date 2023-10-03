Tivibu, ekim ayında özel yapımları izleyicilerle buluşturuyor

Dijital televizyon platformu Tivibu, ekimde geçtiğimiz senenin sevilen filmlerinden Secret Headquarters ve Top Gun: Maverick filmi seyircilerin beğenisine sunuluyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, ekim ayında da özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Klasörde platforma dahil olan bir diğer yapım ise bu senenin beğenilen filmlerinden ‘Galaksinin Koruyucuları 3’ oluyor. James Gunn’un yönetmenliği üstlendiği filmin kadrosunda Chris Pratt, Chukwudi Iwuji, Bradley Cooper gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Platform, Kirala & Satın Al Klasörü’nde geçen senenin sevilen yapımlarından olan, yönetmen koltuğunda Henry Joost ve Ariel Schulman’ın oturduğu başrollerinde ise Owen Wilson ile Michael Pea’nın olduğu ‘Secret Headquarters’ filmini izleyicilerle buluşturuyor. Klasörde ayrıca yine önceki sezonlara damgasını vuran Joseph Kosinski’nin yönetmenliğinde çekilen ve 1986 yılında vizyona giren Top Gun’ın devamı olan ‘Top Gun: Maverick’ filmi seyircilerin beğenisine sunuluyor. Aksiyonun bol olduğu filmin başrollerinde Tom Cruise, Jennifer Connelly ve Miles Teller gibi başarılı oyuncular bulunuyor. Tivibu’nun izleyicisi ile buluşturduğu bir başka yapım ise Kirala Satın Al klasöründeki ‘Küçük Deniz Kızı’ oldu. 2023 yapımı film, genç bir denizkızının suyun üzerindeki dünyayı keşfedip bir prensi etkilemek için güzel sesini insan bacaklarıyla takas etmek üzere bir deniz cadısıyla anlaşmasını konu ediniyor.

Tivibu Film klasörü bu ay da dolu

Tivibu Film klasöründe ekim ayında sevilen animasyon filmi ‘Tim, Tim, Timsah’, seyircilerle buluşuyor. Josh Gordon ile Will Speck’in yönetmenlik koltuğunda yer aldığı 2022 yapımı filmin başrollerini Javier Bardem, Winslow Fegley ve Shawn Mendes üstleniyor. En yeni filmleri izleyicilerle buluşturan Tivibu, 2023’ün sevilen yapımlarından ‘Küçük Beyaz Yalan’ı seyircilerin beğenisine sunuyor. Michael Maren’ın yönetmenliğinde çekilen filmin kadrosunda Michael Shannon, Kate Hudson ve Don Johnson bulunuyor. 2019 yapımı ‘Karlar Kralı Norm 2’ isimli filmde ise Norm ve arkadaşlarının büyükbabasının düğününü kutlamaya hazırlanırken Dumanlı Dağ’da başlarına gelen maceraları yer almaktadır.

Sevilen dizi Lucky Hank Tivibu Dizi klasöründe

Dizi tutkunları tarafından sevilen serileri izleyicilerle buluşturan Tivibu, Dizi klasöründe başrollerinde Bob Odenkirk, Mireille Enos ve Cedric Yarbrough’un yer aldığı 2023’ün başarılı yapımlarından ‘Lucky Hank’ı ekranlara getiriyor. 2023’ün sevilen bir diğer yapımı olan Six Four da seyircilerin beğenisine sunulan dizilerden biri olarak dikkat çekiyor. Dizi, 18 yaşındaki kızları ortadan kaybolan polis dedektifi Chris ve eşi, eski gizli polis Michelle’ın hayatını konu ediyor.

Sevilen belgeseller Tivibu Belgesel klasöründe

Sayısız belgesel içeriğini her ay ekranlara getiren Tivibu ekimde BBC’nin en çok izlenen belgesellerinden Kuzey Atlantik: Dipsiz Okyanus ve Değişen Dünyamız yapımlarını platforma dahil ediyor.

Yaşama dair her şey Tivilife’ta

Eğlence, yarışma, doğa, gezi, yemek, sağlık, estetik, moda, mimari dekorasyon, teknoloji, inovasyon, girişimcilik, extreme sporlar gibi geniş bir yelpazede programların yer aldığı Tivilife’ta ekim ayında birbirinden eğlenceli yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Tivilife’ın önde gelen programlarından ‘Tatlı Rekabet’ ile Türkiye’de ilk kez bir tatlı yarışması ekrana geliyor. Programda tatlı dünyasının usta şefleri Ferhat Bora ve Duygu Tuğcu’nun jüriliğinde birbirinden başarılı tatlılar yarışıyor.

Kanalda yayınlanacak bir diğer yapım olan ‘Hayatın İyi Hali’nde sunucu Başak Koç hayatı güzelleştiren projelerin sahiplerini konuk ediyor. Sosyal sorumluluğu kendine vazife olarak gören konukların yer aldığı programda bazen insan hikayeleri, bazen doğa, bazen de elçisi oldukları projeler konuşuluyor.

Sağlıklı yaşamın kurallarının anlatıldığı ‘Evinize Sağlık’ ekim ayında Tivilife’ta izleyicilerle buluşan programlardan biri oluyor. Nilüfer Batur’un sunuculuğunu üstlendiği programda sık görülen hastalıklar, tedavi yöntemleri, sağlıklı yaşamın öncelikleri ele alınılıyor.