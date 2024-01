TAKİP ET

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu’nun yaşam kanalı Tivilife, ocak ayında birçok yeni içeriği izleyicilerle buluşturuyor. Yürüyerek Gel, Vanilya Kokusu ve Çiftlikte Bir Gün ocak ayında Tivilife’da ekranlara geliyor. Tivibu Ev ve Tivibu Uydu’da 2’nci kanalda yer alan Tivilife ayrıca Tivibu Go ile web, akıllı cep telefonu/tablet ve belirli akıllı televizyonlar ile Apple TV içerisinde bulunan Tivibu uygulaması üzerinden de izlenebiliyor.

Kanal ocak ayında nefis tarifleri izleyici ile buluşturuyor. Şef Nur Anaç üretici tariflerin reçetesini Vanilya Kokusu ile ekran başındakilerle paylaşıyor. Vanilya Kokusu her salı saat 20:05’te sadece Tivilife ekranlarında olacak.

Kanal doğa tutkunları için kırsal yaşamın merak edilenlerini de ekranlara getiriyor. Çiftlikte Bir Gün doğal yaşamın güzelliklerini ama aynı zamanda zorluklarını izleyicilere gözlemleme fırsatı sunuyor. Pastoral yaşamın a’dan z’ye anlatılacağı Çiftlikte Bir Gün her perşembe saat 20:30’da Tivilife’da.

Gizem Erman Soysaldı’nın sunumuyla Yürüyerek Gel Tivilife seyircisini ekranlarının başında İstanbul turuna davet ediyor. Soysaldı, her bölüm farklı bir rotayla, bazen de konuklarıyla beraber şehri keşif turuna çıkıyor. Yürüyerek Gel her salı 19:30’da yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Kanal, eğlence, yarışma, doğa, gezi, yemek, sağlık, moda, teknoloji gibi hayatın her alanından içeriklerle, yerli ve yabancı yapımlarla, Tivibu Ev ve Tivibu Uydu’da 2’nci kanalda, Tivibu Go ile her yerde izleyicileriyle buluşuyor. Ek olarak kullanıcılar, Tivilife programlarını Dizi - Yaşam klasörü aracılığıyla diledikleri zaman izleyebiliyorlar.