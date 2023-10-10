Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nden NKT'ye yılın oyunu ödülü

Nilüfer Kent Tiyatrosu sahnelediği 1984 oyunu ile Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından ‘Yılın Oyunu’ ödülüne layık görüldü. Ödülü NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, oyuncularla birlikte aldı.

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin 30. Tiyatro Ödülleri, Alan Kadıköy Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende sahiplerini buldu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Nilüfer Kent Tiyatrosu Müdürü Dilber Koç, NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban ve NKT Genel Yapım Yönetmeni Özlem Daltaban’ın da katıldığı ödül gecesinde, tiyatro ve sanat camiasından çok sayıda kişi yer aldı. Toplam 8 dalda ödüllerin verildiği törende Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun 2022 yılında sahneye koyduğu ve büyük ilgiyle takip edilen ‘1984’ isimli oyununa ‘Yılın Oyunu Ödülü’ verildi.

NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, ödülü oyuncularla birlikte aldı. Böyle bir iklimde tiyatro yapmanın, yönetmenin ve oynamanın zorluğuna dikkat çeken Daltaban, NKT oyuncularını ve ödül alan tüm tiyatrocuları kutladı. Okul hayatında akademinin ne olduğunu öğrendiğini anlatan Daltaban “Benim için eleştirmen veya kuramcı, tiyatronun akademik tarafı, her zaman sığındığım, önemsediğim ve hayranlıkla peşinden koştuğum hocalarım ve büyük yazarlar, kuramcılar oldu” diye konuştu.

Yılın Onur Ödülü’nün Ayla Algan’a takdim edildiği gecede ayrıca 6 farklı kategoride ödüller verildi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu “1984” oyunuyla geçen hafta da 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Yılın En Başaralı Oyunu ve Yılın En Başarılı Yönetmeni ödüllerini almıştı.