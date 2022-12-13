Tiyatro oyunun konukları bu kez minikler oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ‘İki Bavul Dolusu’ adlı tiyatro oyunu, minikler için sergilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen aralık ayı kültür sanat etkinliklerinin konuğu bu kez çocuklar oldu. ‘İki Bavul Dolusu’ adlı tiyatro oyunu minikler tarafından ilgi gördü. Hem eğitici hem de eğlendirici yönüyle çocukların beğenisini kazanan oyun, 2 seans olarak sahnelendi. Nedim Buğral’ın yazdığı ve Özge Sivrikaya’nın yönettiği oyunda, çocuklara ekip çalışmasını ve arkadaşlık bilincini güçlendirerek iş paylaşımının önemi vurgulandı. Bir tren garından geçen Pırasa ve Hapşu isimli iki palyaçonun trene gelene kadar başlarından geçen olayları konu alan oyun, miniklerin de katılımıyla keyifli anlara sahne oldu.