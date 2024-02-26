Tiyatro oyununda çocuklar iyiliği öğrendi

Körfez’de "Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı" isimli tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu. Beğeniyle izlenen tiyatro oyununda iyiliğin önemi anlatıldı.

Körfez Belediyesinin organize ettiği oyun, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyunda çocuklar söylenen şarkılara eşlik ederken, bir yanda da çalan şarkılara dans etti. Alkışlarla izlenen tiyatro oyununun sonunda minikler Nasrettin Hoca ve Kaptan Mamo ile sahnede dans etti. Büyük beğeniyle izlenen tiyatro oyununda iyiliğin ve güzelliğin önemi anlatıldı.