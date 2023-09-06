Tiyatrokare, Ayşe Kulin'in ünlü romanı Veda'yı sahneye taşıyor

Nedim Saban’ın yönetimindeki Tiyatrokare, Ayşe Kulin’in çok sevilen, çok okunan romanı Veda’yı sahneye uyarlıyor. Tarihe ışık tutan oyunun biletleri ise Biletinial’da satışa sunuldu.

32 yıldır ara vermeden sahnede olan Tiyatrokare, tarihi drama Veda ile bir kez daha seyircinin karşısına çıkıyor. Ayşe Kulin’in ünlü romanı Veda’yı, Nedim Saban’ın imzasıyla sahneye taşınıyor. Eylül ayı sonunda seyircisiyle buluşacak oyunun biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

Cumhuriyetin kurulduğu ilk günlerin getirdiği değişim sancılarının getirdiği gerilimli atmosferinde geçen oyun, yazarın son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini konu alıyor. Arka planda ise dönemin olayları ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmalarına yer veriyor.

Düşman işgali altındaki İstanbul’u anlatıyor

Merkezinde bir konağın sakinleri ve onların hayatlarının yer aldığı oyunda, savaşın acısı ve bireylerin bu değişim karşısında nasıl tepki verdikleri de sorgulanıyor. Oyun, özellikle düşman işgali altındaki İstanbul’un kaybına yoğunlaşıyor.

Oyunun kadrosunda ise Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar gibi önemli isimler yer alıyor. Ayşe Kulin’in Robert Kolej’den okul arkadaşı olan Nevra Serezli "Deli Saraylı" rolü ile seyirci karşısına çıkarken, Ayşe Kulin’in dedesini oynayan Aziz Sarvan, ilk kez Şehir Tiyatrosu dışında bir prodüksiyonla seyirci karşına çıkacak. Oyunun tasarım ekibi ödüllü tasarımcılardan oluşuyor. Dekor ve kostüm tasarımında Eylül Gürcan, ışık tasarımında Ayşe Sedef Ayter ve görüntü tasarımında ise Necati Demircan’ın imzası bulunuyor.