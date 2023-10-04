Tiyatronun en prestijli ödülü Nilüfer Kent Tiyatrosu'na

Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne, 1984 isimli oyunuyla damga vurdu. NKT, düzenlenen gecede 4 dalda ödül aldı. 1984, “Yılın En Başarılı Oyunu” seçilirken, oyunun yönetmeni Murat Daltaban da “Yılın En Başarılı Yönetmeni” ödülünün sahibi oldu. “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı” ödülünü Burak Etöz ve Cem Yılmazer, “Yılın En Başarılı Işık Tasarımı” ödülüne de Cem Yılmazer, yine 1984 oyunuyla değer görüldüler.

Sahnelediği kaliteli oyunlarla Bursalı sanatseverlere eşsiz bir tiyatro keyfi yaşatan Nilüfer Kent Tiyatrosu, prestijli ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 2022 sezonundan bu yana sahnelediği “1984” oyunuyla tiyatro otoriteleri ve sanatseverler tarafından övgüyle anılan Nilüfer Kent Tiyatrosu, Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü olan 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde 4 ayrı dalda ödüle değer görüldü.

George Orwell’ın meşhur romanı “1984” ün çağdaş uyarlaması olan ve NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yönettiği 1984 oyunu, Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne damga vurdu.

16 dalda ödülün verildiği 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun 1984 oyunu, “Yılın En Başarılı Oyunu”na değer görülürken, oyunun yönetmeni Murat Daltaban da “Yılın En Başarılı Yönetmeni” ödülünün sahibi oldu. Sahne tasarımı Cem Yılmazer ve Burak Etöz’e, ışık tasarımı da Cem Yılmazer’e ait olan 1984 oyunu ayrıca, “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı” ve “Yılın En Başarılı Işık Tasarımı” ödüllerine de değer görüldü.

Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığı bu yılda çeyrek asrı geride bırakan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli törende sahiplerine verildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Nilüfer Kent Tiyatrosu Müdürü Dilber Koç, NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban ve NKT Genel Yapım Yönetmeni Özlem Daltaban’ın da katıldığı ödül gecesinde, tiyatro ve sanat camiasından yüzlerce isim de yer aldı. Ödül gecesine, Nilüfer Kent Tiyatrosu da oyuncusundan teknik ekibine tam kadro katıldı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Nilüfer Kent Tiyatrosu ekibi, Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban ve Genel Yapım Yönetmeni Özlem Daltaban “Yılın En İyi Ödülü”nü, ödülün geçen yılki sahibi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Merih Tangün’ün elinden aldı.

Ödül gecesinde konuşan NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, “Yılın En Başarılı Ödülü”nün gurur verici bir ödül olduğunu belirterek, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun işini tutkuyla yaptığını söyledi. Daltaban, “Tutkuyla tiyatro yapan NKT ekibine hayranım. Hepinizi Nilüfer’e, NKT’yi izlemeye bekliyoruz. Onlar, Türkiye’nin en tutkulu ve genç ekiplerinden biri. Onlar, sizlerle birlikteyken çok daha güçlü ve çok daha üretken olacaklar. Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem’e,Nilüfer’i sanat ilçesine dönüştürdüğü, hepimize özgür bir alan açtığı, sanata ve insana büyük yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törende NKT ekibinin heyecanına ortak olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, ekibi tek tek kutladı. Ödüllerin gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların değer görmesi, bizi bundan sonraki çalışmalar için daha da şevklendiriyor. Bundan sonra başarı çıtasını daha da yükseltmek zorundayız. Bunun için hep beraber çalışacağız. Bütün NKT ekibine, katkı veren herkese Nilüferliler, Bursalılar ve sanatseverler adına teşekkür ediyorum. Sanat, kültür ve cumhuriyet her zaman var olsun” dedi.