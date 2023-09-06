TJK'dan İHA'ya ödül

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Nimet Üyken 2022 Basın Ödülleri sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Yasin Akçın da törende ’Nimet Üyken Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması’nda kazananlar ödüllerine kavuştu. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen törene TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelde, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Gülnur Gülerce, Yüksel Göktürk, M. Kerem Alkan, Can Güven, Selman Taşbek, TJK Genel Müdür Tuncel Aydın, TJK Denetim Kurulu Başkanı Armağan Turhan ve çok sayıda davetli katıldı.

TJK Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkan, yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün köklü ve geleneksel yarışmamızda ödüle layık görülen basın mensuplarını alkışlamak içim bir aradayız. 2022 yılına ait ödüllerimiz için yarışmaya katılanlara teşekkür ediyoruz. Seçici kurulun titizlikle değerlendirdiği eserlerin ödüllerini veriyoruz” dedi.

İHA muhabiri İsmail Yasin Akçın’a ödül

Basın Ödülleri Yarışması içerisinde İHA muhabiri İsmail Yasin Akçın da ’Gazi Koşusu’nda 2 yıllık hasret sona erdi’ haberiyle ’Nimet Üyken Özel Ödülü’ dalında ödül kazandı. Akçın, yaptığı konuşmada TJK’ya ve İHA’daki çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Nimet Üyken 2022 Basın Ödülleri’nde kazananlar şu şekilde:

Yazılı medya dalında Can Çelik, Süleyman Arat, Ateş Yalazan, Umut Hızdil

Görsel medya dalında İpek Tuş, Demet Gedik

Dijital medya dalında Uğur Giritlioğlu, Suat Yahyaoğlu

Nimet Üyken Özel Ödülü dalında Süleyman Elçin, İsmail Yasin Akçın, Osman Kul, Aykut Aydın, Lütfullah Talha Duman, Yiğit Mehmetcan Tezcan, Kerem Vatan