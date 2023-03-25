TKBL: İzmit Belediyespor: 71 - Boğaziçi Basketbol: 85

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 27. hafta karşılaşmasında Boğaziçi Basketbol'u konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 71-85 mağlup ayrıldı.

TKBL: İzmit Belediyespor: 71 - Boğaziçi Basketbol: 85
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 27. hafta karşılaşmasında Boğaziçi Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 71-85 mağlup ayrıldı.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Ahmet Kemal Digilli xx, Melikşah Mercan xx, Sait Nedim Çelik xx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek x 5, Eda Şahin xx 3, Nur Sezen Yavuz x 2, Deniz Aygül xx 7, Büşra Akgün xx 6, Candide Öztürk xx 6, Ezgi Manlacı xxx 11, Nuran Tutsak x, Kardelen Gezgin x, Gabriela Marginean xxx 31

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Boğaziçi Basketbol: Günesh Denise Karaoğlan xxx 17, Meryem Gültekin xxx 15, İrem Yalçın x, Beyza Muriç x, Deniz Çolakoğlu xxx 15, Şevval Sıla Kaplan x, Melisa Korkmaz xx 8, Gamze Sena Dülegöz xx 2, İrem Kililer x, Monique Marie Reid xxx 28

Başantrenör: Çağrı Demir

1 .Periyot: 26-26

İlk Yarı: 43-47 (Boğaziçi Basketbol lehine)

3.Periyot: 55-66 (Boğaziçi Basketbol lehine)