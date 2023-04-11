TKBL: İzmit Belediyespor: 72 - Tourism & Boğaziçi Basketbol: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali birinci karşılaşmasında Tourism & Boğaziçi Basketbol'u konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 72-70 galip ayrıldı. Eşleşmenin rövanşı 14 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

TKBL: İzmit Belediyespor: 72 - Tourism & Boğaziçi Basketbol: 70
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali birinci karşılaşmasında Tourism & Boğaziçi Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 72-70 galip ayrıldı. Eşleşmenin rövanşı 14 Nisan’da İstanbul’da oynanacak.

Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Uğur Özen xx, Barış Burak Durmuş xx, Barış Öztürk xx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek x 6, Eda Şahin xx 4, Deniz Aygül xxx 22, Büşra Akgün xx 3, Asiah Monet Jones xxx 16, Candide Öztürk X, Ezgi Manlacı xx 10, Nuran Tutsak x, Kardelen Gezgin x, Betül Pehlivan xxx 11

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Tourism & Boğaziçi Basketbol: Günesh Denise Karaoğlan xx 3, Meryem Gültekin xx 5, İrem Yalçın x 2, Deniz Çolakoğlu xxx 7, Şevval Sıla Kaplan x 2, Melisa Korkmaz xxx 23, Gamze Sena Dülegöz xx 3, İrem Kililer x 3, Monique Marie Reid xxx 22

Başantrenör: Çağrı Demir

1.Periyot: 21-18 (İzmit Beldiyespor lehine)

Devre: 37-43 (Tourism & Boğaziçi Basketbol lehine)

3.Periyot: 54-57 (Tourism & Boğaziçi Basketbol lehine)