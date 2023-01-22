TKBL: İzmit Belediyespor: 86 - Elazığ Basketbol: 78
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Elazığ Basketbol'u konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 86-78 kazandı ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19. haftasında Elazığ Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 86-78 kazandı ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Nazlı Çisil Güngör xx, Alihan Civelek xx, Nami Sunay Soydan xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xxx 8, Nur Sezen Yavuz x 2, Deniz Aygül xxx 25, Candide Öztürk x 2, Ezgi Manlacı xxx 18, Nuran Tutsak xx 4, Kardelen Gezgin x, Betül Pehlivan xx 4, Gabriela Marginean xxx 23
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Elazığ Basketbol: Nuran Çoban x, Esma Çelen Türk x 4, Emine Adan x 2, Beyza Nur Uruç xx 8, Mevre Şahin xx 3, Gizem Kaymaz xx 9, Dilara Göçmen xx 8, Selin Öztekin xxx 18, Gülfer Tokatlı x 2, Ameryst Danae Alston xxx 24
Başantrenör: Güray Kurtuluş
1. Periyot: 20-21 (Elazığ Basketbol lehine)
Devre: 34-39 (Elazığ Basketbol lehine)
3.Periyot: 61-53 (İzmit Belediyespor lehine)