TKBL: İzmit Belediyespor:67 - Kırklareli Basketbol: 82

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Kırklareli Basketbol'u konuk eden İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 67-82 mağlup ayrılırken, haftalar sonra ilk mağlubiyetini aldı.

TKBL: İzmit Belediyespor:67 - Kırklareli Basketbol: 82
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Kırklareli Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 67-82 mağlup ayrılırken, haftalar sonra ilk mağlubiyetini aldı.

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Turgut Işık xx, Seyhan Topaloğlu xx, Alper Can Bozyel xx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek x 6, Nur Sezen Yavuz x 5, Deniz Aygül xx 12, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı xx 9, Nuran Tutsak x 1, Kardelen Gezgin x, Betül Pehlivan xxx 17, Gabriela Marginean xxx 17

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Kırklareli Basketbol: Rabia Gülşah Çelebi xxx 14, Seda Öztürk xx 9, Fahriye Bayraktar xxx 15, Saynur Tozlu xx 6, Ece Zatsan, Nurcan Ceren Ciğerci x 2, Aliyah Daija Mazyck xxx 36, Büşra Turan, Monalya Kızılbulak x

Başantrenör: Kerem Aşıcı

1. Periyot: 26-19 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 47-32 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 58-57 (İzmit Belediyespor lehine)