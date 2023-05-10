TKBL Play-Off Finali: İzmit Belediyespor: 71 - Antalya Güneşi: 72
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off finali 1. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ne 72-71 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin play-off finali 1. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ne 72-71 mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Önder Yılmaz x, Abdullah Uyanık xx, Havva Mirhan Ateşer xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xxx 15, Eda Şahin xx 4, Nur Sezen Yavuz x, Deniz Akgül xx 4, Büşra Akgün x 3, Asiah Monet Jones xxx 21, Candide Öztürk xx, Ezgi Manlacı xxx 12, Nuran Tutsak x, Betül Pehlivan xxx 12
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş xxx 17, Çisem İncel xx, Betül Kutlu x 5, Özge Gonzalez x 2, Ceyda Necmiye Bekar x, Egesu Kurtyemez x, Mikayla Amari Cowling xxx 30, Seda Tabakçı xx 9, Sevgi Güleç xx 9
Başantrenör: Mithat Özciğer
1.Periyot: 21-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 40-40
3.Periyot: 55-57 (Alanya Belediyespor Antalya Güneşi lehine)