TKDK'da bayrak değişimi: Yeni başkan Ahmet Abdullah Antalyalı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) yeni başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı oldu.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) yeni başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı oldu.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun yeni başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı göreve başladı. Antalyalı, gerçekleştirilen devir teslim töreninde TKDK Başkan Vekili Serkan Doğan’dan görevi devralarak, bugüne kadarki hizmetleri için Doğan’a teşekkür etti.
Serkan Doğan, göreve yeni başlayan Antalyalı’ya yeni görevinde başarılar diledi.