TKGM Sanal Müzesi açıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi muze.tkgm.gov.tr adresinden erişime açıldı.

300’den fazla eserin sergilendiği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi muze.tkgm.gov.tr adresinden erişime açıldı. TKGM sanal müzesi hakkında bilgiler veren Altın Emlak Genel Müdürü ve İTO Meclis Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, “175 yıllık geçmişi ile ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tarihinin ve geçmişinin sergilenmesi açısından çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait mülkiyete esas bu belgelerin gelecek nesillere aktarılması, bunlara hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasının temin edilmesi çok kıymetli” dedi.

"Binlerce kıymetli tarihi eser barındırıyor"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerine ait binlerce kıymetli tarihi eser barındırıldığını da belirten Özelmacıklı, “Arşiv Dairesi Başkanlığı arşivinde bulunan belgeler, sadece Türkiye’nin değil Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra bu topraklar üzerinde kurulmuş 24 ülkeyi de ilgilendiriyor. Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüş. Gayri resmi tarihi ise 1460’lı yıllara kadar uzanıyor. Böyle bir kurumun geçmişini ve tarihini anlatan böyle bir müzenin sanal olarak da ayrıca kurulmuş olması çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

"Eserler sergisinde birçok kategori var"

Oluşturulan sayfada 9 ayrı salonda onlarca eser hakkında detaylı bilgi alınabildiğini ifade eden Özelmacıklı, “Dijital ortamda gezilebilen ebrular, defterler, ciltler, özel eserler, vakfiyeler, tuğralar, tezhip, mühürler, fermanlar ve haritalar salonları bulunuyor. Özellikle özel eserler salonunda Fatih Sultan Mehmet Han’ın Ayasofya Câmii ve Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfiyeleri de bulunuyor” açıklamalarında bulundu.