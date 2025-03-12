TML Grup, Küresel Büyümesini Sürdürüyor: Yeni Şirket Almanya'da Kuruldu!

2004 yılında çırak olarak başladığı iş hayatında büyük bir başarı hikayesi yazan Tarık Zıpır, tente ve pergola sektöründeki liderliğini global arenaya taşımaya devam ediyor. 2021 yılında 52 ülkeye ihracat yaparak önemli bir eşiği aşan TML Grup, 2022’de bu sayıyı 96 ülkeye çıkardı. 2024 yılı itibarıyla küresel pazarlardaki hedeflerini büyüten şirket, Berlin’de yeni bir şirket kurarak Avrupa’daki varlığını güçlendirdi.

Küresel İhracat Başarısı

TML Grup, açılır kapanır sistemler, giyotin cam sistemleri ve açılır kapanır tavan gibi birçok yenilikçi ürünü kendi bünyesinde üretiyor. Müşteri odaklı çalışmaları ve kaliteli hizmet anlayışı sayesinde sektörde hızla büyüyen şirket, 96 ülkeye ihracat yaparak uluslararası arenada önemli bir konuma ulaştı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Zıpır, "Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizleri fırsata çevirmeyi başardık. İşin çıraklığından geldiğimiz için sektörde neyin nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Disiplinli ve müşteri odaklı çalışmamız sayesinde sürekli büyüyoruz. Görüşmelerimiz ve iş bağlantılarımız hız kesmeden devam ediyor, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Avrupa’da Güçlü Bir Adım: Yeni Şirket Almanya'da!

TML Grup, Avrupa pazarındaki etkisini artırmak amacıyla Berlin’de yeni bir şirket kurdu. Almanya’nın, tente ve pergola sektöründe önemli bir pazar olduğunu belirten Zıpır, “Avrupa’da daha güçlü bir konum elde etmek ve hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımak için Berlin’de yeni şirketimizi kurduk. Amacımız, Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanına daha hızlı ve etkin hizmet sunmak” ifadelerini kullandı.

2024 ve Sonrası Hedefleri

TML Grup, 2024 yılında daha fazla pazara açılmayı ve mevcut pazarlarında büyümeyi hedefliyor. Tarık Zıpır, “Sadece ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmakla kalmayacağız, aynı zamanda markamızın uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin adını dünya çapında duyurmak ve ülkemize katma değer sağlamaya devam etmek en büyük önceliğimiz” dedi.