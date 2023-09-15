TMO, 'yasaklı üretici' uygulamasına son verdi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kamuoyunda dikkat çeken ’yasaklı üretici’ uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm işyerlerine talimat verildiği belirtilirken, “Kurumumuz tarafından yürütülen yoğun alım faaliyetlerinin sekteye uğratılmadan üreticilerimize daha hızlı hizmet verilebilmesi için alım noktalarımızda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı caydırıcılığın sağlanması amacıyla duyurulan ancak kamuoyunda yanlış algıya yol açtığı anlaşılan uygulamalara son verilmiştir. Kurumumuza ürün satışıyla ilgili bu kapsamda yasaklanan herhangi bir üretici bulunmamaktadır. Ayrıca bu hususla ilgili olarak tüm taşra iş yerlerimize gerekli talimatlar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.