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TMO alım pirimi desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL 'Tarım Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteği' ödenecek.

TMO alım pirimi desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL “Tarım Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteği” ödenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0.50 TL “TMO Alım Primi Desteği” ödenecek. 2022 üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemeden yaralanmak isteyen çiftçilerin en geç 01.09.2022 tarihine kadar ürünlerini TMO’ya satarak, 16.09.2022 tarihine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekecek.

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