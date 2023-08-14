TMO'daki patlamada yaralanan vatandaşa ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait siloda meydana gelen patlamada yaralanan Yavuz Kahraman’ı ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait siloda meydana gelen patlamada yaralanan Yavuz Kahraman’ı ziyaret etti. Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sayım ile birlikte hastanede tedavisi tamamlanan ve taburcu edilerek evinde dinlenen Kahraman’ı ziyaret eden Başkan Söğüt, geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Hepimizi derinden etkileyen bir olay”

Ziyarette konuşan Başkan Söğüt, “Hepimizi derinden etkileyen bir olay oldu. İki hemşerimiz hayatını kaybetti. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Yaralılarımızın durumlarının da iyiye gittiğini öğrendik. Tez zamanda sağlıklarına kavuşurlar inşallah” dedi.