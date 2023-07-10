TMO Genel Müdürü Güldal: 'Çiftçimiz telaşa kapılmasın, hububat alımlarımız devam ediyor'

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, hasadın başladığı günden itibaren üreticiler tarafından toplam 260 bin ton ürün için randevu alındığını belirterek, "Kırklareli’nde hububat alımlarımız yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Kırklareli Valisi Birol Ekici’yi makamında ziyaret ederek, kurumun hububat alımı hakkında bilgi verdi. Güldal, Kırklareli’nde hububat hasadının başladığı günden itibaren üreticiler tarafından toplam 260 bin ton ürün için randevu alındığını söyledi. Güldal, Kırklareli merkez ve ilçelerinde TMO tarafından günlük ortalama 10 bin ton, hasat başından bugüne kadar ise toplamda 80 bin ton buğday ve arpa alımı yapıldığını dile getirdi. Güldal, halihazırda 4’ü lisanslı depo noktası, 6’sı TMO iş yeri olmak üzere toplam 10 farklı noktada hububat alımlarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

"Çiftçimiz telaşa kapılmasın"

TMO Genel Müdürü Güldal ayrıca, Kırklareli’nde ilave kapalı depo ve toprak üstü açık yığın yerleri oluşturulmaya devam edildiğini, ilave 100 bin ton ürün için planlama yapıldığını, bu şekilde de randevu kapasitelerinde genişleme sağlanacağını ifade etti. Güldal, "Çiftçimiz telaşa kapılmasın. Kırklareli’nde randevu alamayan üretici bırakılmayacak. Üreticimizin TMO’ya arz edeceği son ürün gelene kadar alım yerlerimiz açık kalacak" dedi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, alım sürecini yakından takip eden Kırklareli Valisi Birol Ekici’ye üreticiler adına katkılarından dolayı teşekkür etti.