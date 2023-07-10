TMO Genel Müdürü Güldal Edirne'de

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Çiftçimizin tüm buğdayını son tanesine kadar mutlak suretle alacağız” dedi.

Edirne’ye gelen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yeni mahsul alım noktalarını gezerek çiftçilerin sorunlarını yerinde dinledi. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal ile birlikte, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Aydoğan Akıncı ve Adem Ayaz önce TMO Edirne Başmüdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Güldal ve beraberindekiler, buradan Edirne tarım ürünleri lisanlı depoculuk alanını da ziyaret ederek, kapasite durumu hakkında bilgiler aldı.

Burada açıklama yapan Güldal, "Günlük alım kapasitesine göre buğday alımına devam edeceğiz. Edirneli çiftçimizin tüm buğdayını son tanesine kadar mutlak suretle alacağız. Yeni alım noktası ile sorunun açılacak. Üreticilerimizin randevuları öne alınacak” dedi.