TMVB'den İsrail'e tepki: 'İsrail zulmünü lanetliyoruz'

Türkiye Milletvekilleri Birliği (TMVB) Başkanı Ramazan Başak, “İsrail’in sivil yerleşim yerlerine yönelik düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi

Türkiye Milletvekilleri Birliği Başkanı Başak, İsrail ve Gazze arasındaki savaşı değerlendirdi.

dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramının bir an önce son bulması gerektiğini belirten Başak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İsrail’in Ortadoğu’yu kan gölüne çevirme politikası hız kesmeden devam etmektedir. İsrail masum kanı dökerek işlediği insanlık suçlarına yenilerini eklemektedir. Canları pahasına topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. İsrail orantısız güç kullanarak işgal altındaki Gazze’ye yaptığı saldırıları durdurmalıdır. İsrail haksız ve hukuksuz politikalarından vazgeçmelidir. İslam alemi, masum ve mazlum Filistin halkının yanında olmadır. Uluslararası kamuoyu oluşturulup, bölgede barış ve huzur sağlanmalıdır.”