TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Kadınların sosyal hayatta, iş hayatında daha fazla ve aktif rol almasını istiyoruz'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kadınların iş dünyasına katılımını teşvik etmek, her ülkenin ekonomik potansiyelini tam olarak gerçeğe dönüştürmesinde hayati bir öneme sahip olduğunu da biliyoruz. Kadınların, sosyal hayatta, iş hayatında daha fazla ve aktif rol almasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni TOBB Konferans Salonu’nda düzenlendi. Burada açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sahada kadın ve genç kızlar için, girişimciliğin özendirilmesi, geliştirilmesi yönünde yol gösterici çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yeşil dönüşümden e-ticarete, yapay zekadan ihracata kadar pek çok alanda eğitimler veriyor, mentörlük desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

Anadolu’nun her köşesinin kendi potansiyelini barındırdığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Konuşmaya ve birbirimizden ilham almaya devam etmeliyiz. Sizlerin emekleriyle, son 20 yılda ülkemizdeki girişimciler içinde kadınların oranı ikiye katlandı, yüzde 12’ye ulaştı. Bu başarıda en büyük pay siz ve Kadın Girişimciler Kurulumuzda olan kardeşlerim. Kadın girişimciliğin ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayan tüm başkanlarımız müthiş bir iş başarıyor. Bu başarıyı kutluyor ve tekrar hepinizi alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

"TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, dünyadaki oda camiasında bir marka haline geldi"

Hisarcıklıoğlu, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu kurulduktan sonra, yani 2008 yılında camiamızda Kadın Meclis Başkanı sayısı sadece 1’di. Bugün 2 tane Yönetim Kurulu Başkanımız, 7 tane Meclis Başkanımız görev yapıyor. 2008’de kadın Yönetim Kurulu Üyesi sayısı 9’du, bugün bu sayı 56’ya ulaştı. 2008’de 98 olan kadın Meclis Üyesi sayımız 334’e geldi. Bu coğrafyanın en büyük, en kapsamlı ve en yetkin networkü olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, dünyadaki oda camiasında bir marka haline geldi" açıklamasında bulundu.

"Kadınların, sosyal hayatta, iş hayatında daha fazla ve aktif rol almasını istiyoruz"

Hisarcıklıoğlu, 6 kategoride 20 şirketin ödül alacağını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Girişimcinin bir özelliği vardır o da kesinlikle karamsar olamaz. Hep umut içinde olur. Eğer karamsarsan hiç girişimci olmaya niyetlenmeyin. Dün, dünde kalmıştır. Bugün yeni şeyler yapmak lazım diye çok güzel bir söz var. Yürüdüğümüz yolda zorluk var mı var, elbette var, var olmaya da devam edecek. Zorluklar hep olacak. Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından nakit akışının, finansmana erişimin özellikle kadın girişimciler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Kadınların iş dünyasına katılımını teşvik etmek, her ülkenin ekonomik potansiyelini tam olarak gerçeğe dönüştürmesinde hayati bir öneme sahip olduğunu da biliyoruz. Kadınların, sosyal hayatta, iş hayatında daha fazla ve aktif rol almasını istiyoruz. Bu sayede kadınların emekleriyle, ülkemizin daha güçlü ve kalkınmış olacağına inanıyoruz. İş dünyası, bilim, eğitim, kültür, sanat ve sporda büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Her zaman söylüyorum. Kadın, hayatın her alanında olmalıdır. Kadın iş hayatında güçlenirse, Türkiye güçlenir. Kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur."