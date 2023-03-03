Tofaş, Milton Doyle'u kadrosuna kattı

Tofaş Basketbol Takımı, ABD’li oyun kurucu Milton Doyle’u kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, ABD’li oyuncu Milyon Doyle ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini Loyola University of Chicago’da geçiren ve NBA’de Brooklyn Nets forması giyen Doyle, 2021-2022 sezonunda da Türkiye’de Gaziantep Basketbol forması giydi. 2022-2023 sezonu öncesinde Avusturalya Ligi (NBL) takımlarından Tasmania JackJumpers ile sözleşme imzalayan Milton Doyle, normal sezonun en iyi 5’ine seçildiği ligde bu sezon 32 maçta, 29.2 dakika süre ve 17.1 sayı, 3.7 asist ve 5.2 ribaund ortalamalarını sergiledi.

1993 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki Milton Doyle, şutör guard ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapıyor.