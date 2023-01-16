Tofik Kazımov'un doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla anma toplantısı düzenlendi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Azerbaycan Devlet Tiyatro Müzesi ortaklığında Azerbaycanlı tiyatro yönetmeni Tofik Kazımov’un doğumunun 100’üncü yılı dolayısıyla anma toplantısı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Azerbaycanlı oyuncu Cefer Cabbarlı adına Azerbaycan Devlet Tiyatro Müzesi ortaklığında Azerbaycanlı Tiyatro yönetmeni Tofik Kazımv’un doğumunun 100’üncü yılı dolayısıyla program gerçekleştirildi. TÜRKSOY Genel Sekreterliği Konferans Salonu’nda düzenlenen program öncesi Tofik Kazımov’un yaptığı eserlerinden oluşan fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Raev, TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından alınan karar ile Azerbaycan’ın Şuşa şehrinin Türk dünyasının kültür başkenti ilan edildiğini hatırlatarak, “2023 yılı çerçevesinde Şuşa’da yapacağımız kültürel etkinliklerimizde Türk dünyasının seçkin kültür ve sanat insanlarını Karabağ’da buluşturacağız” dedi.

“ Tofik Kazımov Azerbaycan tiyatro sanatının gelişiminde önemli bir yere sahip oldu”

Azerbaycanlı tiyatro yönetmeni Tofik Kazımov’un doğumunun 100’üncü yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirten Raev, “Aziz ruhu karşısında eğilerek saygı ve özlemle andığımız bu büyük şahsiyet, Azerbaycan tiyatro sanatının gelişiminde önemli bir yere sahip oldu. Ayrıca dünya ve Azerbaycan klasik oyun yazarlarının kıymetli eserlerini sahneleyerek, Türk Dünyası sahne sanatındaki seçkin yerini almıştır. Tiyatro üstadı Tofik Kazımov’un üstün sanatını Türkiye sanatseverlerine tanıtmak için onun sahneye koyduğu tiyatro oyunlarından seçilmiş fotoğraflardan oluşan sergiyi TÜRKSOY binasında sizinle birlikte açılışını gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Tofik Kazımov’u saygıyla anıyorum”

Azerbaycan milli tiyatrosunun kuruluşunun 150’nci yılının kutlanacağını söyleyen Raev, “Bu vesileyle TÜRKSOY tarafından da Türkiye’de çeşitli etkinlikler düzenlemeği planlamaktayız. Uzun tarihi yol geçmiş Azerbaycan sahne sanatının gelişmesinde önemli role sahip olan ve sahnelediği eserleriyle ölümsüzleşen ünlü yönetmen Tofik Kazımov hakkında bir azdan değerli sanat ve bilim insanları bizleri daha ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceklerdir. Türk kültürüne ve sanatına hizmet eden ve onu zenginleştiren dahi şahsiyetlerin arasında Tofik Kazımov’u saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Rejisör Tofik Kazımov’un kızı Ayten Kazımova, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Raşad Memmedov ve Azerbaycan Devlet Medeniyet ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsrafil İsrafilov katıldı.