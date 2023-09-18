Toğan: Gazilerimiz atalarımızın bize emanetidir

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

Toğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Üzerinde yaşadığımız toprakları aziz milletimize vatan yapmak uğruna canlarını ortaya koyarak bu fedakarlığın nişanesini bedeninde gururla taşıyan, Türk Kahramanlığının sönmez meşaleleri olan tüm gazilerimizin ‘Gaziler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Şehitlik ve gazilik; toprağı vatan, insanı ulus yapan yüksek manevi değerlerdir. Vatan toprağı uğruna şehit olan veya gazilik rütbesine ulaşan her vatan evladı, milletimizin bağımsızlık tutkusunun sembolüdür. Millet olarak şanlı bayrağımız altında, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız olarak yaşayabiliyorsak bunu, dün Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Cevizdere’de, Kore’de, Kıbrıs’ta, bugün terörle mücadelede vatanın müdafaası için şehadete ulaşan, gazi olarak dönen kahraman evlatlarımızın vatanperverliklerine borçluyuz. Mukaddes vatanımız, varlığını milletimize adamış kahraman atalarımızın bizlere emanetidir. Bu bilinçle, vatanımız için ödenen bedelleri daima hatırlayarak, birlik ve bütünlüğümüzü korumak, milletimizi yüceltmek, ülkemizi her alanda yükseltmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."