Toğan: Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, gazilerimizin milletimize ve bağımsızlık mücadelemize kattığı değeri vurguladı. Mesajında, gazilerin fedakarlıklarının Türkiye'nin bağımsızlığında ve özgürlüğünde oynadığı kritik role dikkat çeken Kaymakam Toğan, gazilere olan minnet duygusunu dile getirdi.

TOĞAN: GAZİLER GÜNÜ, DEVLETİMİZİN KAHRAMANLARIMIZA VERDİĞİ DEĞERİN İFADESİDİR

Tolga Toğan, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e “Gazi” unvanının verildiği günün yıldönümünün, kahraman gazilerimize verilen önemin bir ifadesi olarak her yıl Gaziler Günü olarak kutlandığını belirtti. Gazilerin fedakarlıkları sayesinde Türk milletinin özgürlük içinde yaşadığını ve ay yıldızlı bayrağımızın gururla dalgalandığını ifade etti.

“VATAN TOPRAKLARINI KANI PAHASINA KORUMAYI BİLMİŞ BİR MİLLETİZ”

Kaymakam Toğan, Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tuttuğunu ve bu uğurda büyük bedeller ödediğini hatırlatarak, milletin hiçbir zaman esareti kabul etmediğini vurguladı. Vatan topraklarını korumanın milletimiz için kutsal bir görev olduğunu belirten Toğan, bu toprakların canı pahasına savunulduğunu dile getirdi.

“ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ RAHMETLE, MİNNETLE ANIYORUZ”

Mesajının sonunda, Kaymakam Toğan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle andığını ifade etti. Hayatta olan gazilere ve ailelerine de minnet, sevgi ve saygılarını sundu.