Toğan ve Yılmaz muhtarlarla buluştu

19 Ekim Muhtarlar Günü, Silivri’de düzenlenen kahvaltılı program ile kutlandı. Muhtarların 19 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen programa katılmaları nedeniyle ertelemeli olarak düzenlenen etkinlik, Yelken Restoran’da gerçekleştirildi. Programa; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ve 35 mahallenin muhtarları katıldı.

YILMAZ: “DARA DÜŞENİN İLK ÇALDIĞI KAPI MUHTARLARIMIZDIR”

Programda değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, “19 Ekim’de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun daveti üzerine ilçemizde görev yapan muhtarlarımızın çoğu Ankara’ya gitmişti. Bu sebeple muhtarlarımız ile bir araya gelememiştik. Gecikmeli de olsa bugün muhtarlarımızla buluşmaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Muhtarlarımız; milletimizin tercih ve teveccühüne mazhar olarak seçilen, demokrasi zincirimizin ilk halkası ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Dara düşenin, yolda kalanın ilk çaldığı kapı muhtarlarımızdır. Biz, görev yaptıkları köy ve mahallelerde sorunların çözümü, vatandaşların talep ve beklentilerinin karşılanması adına önemli bir sorumluluğu yerine getiren tüm muhtarlarımızla büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Bundan sonra da demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olan muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle vererek vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

TOĞAN: “MUHTARLARIMIZLA İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ”

Kahvaltı programında konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Muhtarlarımız, kamu hizmetlerinin sunulması ve ifası noktasında en büyük paydaşlarımızdır. Mahallelerin içerisinde vatandaşı en iyi tanıyan, sorunları en yakın şekilde tespit eden ve ileten de yine muhtarlarımızdır. Biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla birlikte her türlü sorunun çözümü noktasında iş birliğine devam edeceğiz. Ben, kahvaltı organizasyonunda emeği geçen kıymetli Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyor; 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, Kaymakam Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a plaket takdim etti. Kahvaltı programı, yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

