TOGG Balıkesir meydanında sergilenecek

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için geçtiğimiz gün çekilen kura sonucunda aracı almaya hak kazanan 20 bin kişiden birisi olan MHP’den Karesi Belediye Meclisi Üyesi Kemal Aydın, TOGG markasına herkesin sahip çıkması gerektiğini söyleyerek kendisine teslim edilecek aracı Balıkesir’in şehir meydanı olan Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda sergileyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli otomobil üretiminin hayata geçmesiyle birlikte araçların teslimi için yapılan çekilişte asil listede yer alan Karesi Belediye Meclis Üyesi Kemal Aydın, aracını Balıkesir’de sergileyeceğini söyledi.

“Cumhurbaşkanına güvendim, arabaya yazıldım”

TOGG için başvuru sürecini anlatan MHP’li Karesi Belediye Meclis Üyesi Kemal Aydın, “Cumhurbaşkanımızın 2023 ve 2071 vizyonu çerçevesinde biz de Cumhur İttifakı olarak devletimizin, milletimizin her zaman yanında olduk. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız yerli ve milli bir otomobil kampanyası başlattı. Bunun ilk adımlarını attıktan sonra otomobilin üretim aşamasına geçildi. Cumhurbaşkanımız bu süreçte verdiği vaatlerinde insansız savaş uçaklarından tutun SİHA’lara, tünellerden otoyollara, köprülere kadar her şeyi gerçekleştirdi. Biz de ben de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi olduğum için, güvenimiz tam olduğu için yerli ve milli otomobil kampanyasına katılmak istedim” diye konuştu.

Babası Alaittin Aydın ile birlikte TOGG çekilişine katıldığını belirten Karesi Belediye Meclis Üyesi Kemal Aydın, babasına çıkmadığı halde kendisinin asil listede yer aldığını söyledi. Aydın, “TOGG için babamla birlikte başvuru yaptık. Fakat babama çıkmadı, bana çıktı. Ben TOGG’un en üst paketi için başvuru yaptım. Ben bu konularda biraz şanslıyım her girdiğim kurada başarılı oluyorum” ifadelerini kullandı.

Aracın özellikleri bakımından da Türkiye şartlarının üstünde bir araç olduğuna vurgu yapan Kemal Aydın, “Aracın özelliklerine baktığımız zaman da 500 küsur kilometre menzili olduğu, yerli ve milli olması bizim için önemliydi. Araca donanımsal olarak baktığımızda ayrıca şartlarının üstünde araç olduğu görülüyor. Biz Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin gösterdiği hedefte ilerlerken onların tavsiyelerine uyup TOGG almaya karar verdik. Aracın bana çıktığıyla ilgili sosyal medyada yaptığım paylaşım sonrasında çok sayıda kişi beni arayarak arabayı kendilerine devretmemi istediler. Bende bunun üzerine vatandaşların da görmesi, incelemesi adına aracı Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda sergileme kararı aldım. İnşallah devletimiz yerli ve milli otomobilimiz gibi imkanlar sunmaya devam eder ve biz de bu imkanları desteklemeye devam ederiz” diye konuştu.