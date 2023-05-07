Togg Bandırma'da yoğun ilgi gördü

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’na geldi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Ali Taylan Öztaylan ve AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan tarafından Bandırma’ya getirilen 10 BLK 10 plakalı Gemlik mavisi renkli Togg vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Pazar günü güneşli havanın keyfini çıkarmak için binlerce vatandaşın sahili ve meydanları doldurduğu Bandırma’da karşılarında birden Togg’u gören vatandaşlar araçla fotoğraf çektirmek ve incelemek için yoğun bir kalabalık oluşturdu. AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Ali Taylan Öztaylan yaptığı açıklamada, "Bizim için çok mutlu bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yerli ve milli teknolojiyi Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarımızla buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Kullanmak ayrı bir keyifti. İnşallah sayısı yavaş yavaş artıyor. Vatandaşlarımızda uygun koşullarla her geçen gün Togg’a ulaşacak. Bizi izlemeye devam edin" dedi. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ise, "Türkiye’nin gururunu Bandırma’da yaşıyoruz. Togg Bandırma Cumhuriyet Meydanı’mızda. Biraz önce milletvekilimiz Taylan Öztaylan ile birlikte araca bindik. Milletimize hayırlı olsun. Mükemmel bir araç. Çıkan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum "dedi.