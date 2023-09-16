Togg böreği görenlerin iştahını kabarttı

Bursa’da bu yıl 2.’si düzenlenen Gastronomi Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Birçok restoranın lezzetlerini sergilediği festivale Togg böreği damga vurdu. Börekten yapılan yerli milli otomobil Togg’u görenler dönüp bir daha baktı. Baklava kulesi de büyük beğeni topladı.

Bursa’da bu yıl ’Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temasıyla düzenlenen 2. Gastronomi Festivali birçok lezzeti barındırırken ayrıca görsel şölenlerle de ön plana çıktı. Birçok restoranın festival ziyaretçilerini etkilemek için lezzetlerini sergilerken kimi işletmeler de görsel şölenlerle dikkat çekti. 2 metrelik baklava kulesiyle görenleri şaşkına çeviren baklava ustalarının yanı sıra peynirli kol böreklerle yapılan Togg’u görenler kendini fotoğraf çekmekten alamadı.

“Çekilişten Togg çıktı, bende börekten Togg yaptım”

Börekten yaptığı Togg’u gören ziyaretçilerin gözlerini alamadığını belirten Börek Ustası Hasan Acar, “2. Bursa Gastronomi Festivali beklentimizin üzerinde bir katılımla başladı. Biz börekten her şeyi yapıyoruz. Dünyanın en büyük böreğini de yaptık, uzaya börek de gönderdik. Togg milli aracımız, bana da Togg çıktı. Bunun üzerine börekten Togg yaptım. Börekçi, olduğum için börekten yaptım, pastacı olsam pastadan yapardım. Herkesin dikkatini çekiyor” dedi.