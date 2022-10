Togg, C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin görsellerini ilk kez paylaştı

TAKİP ET

İlk akıllı cihazı C SUV’u seri üretim bandından indiren Togg, C-Sedan ve C-X Coupé modelleriyle ilgili ilk ipuçlarını da verdi. Togg Teknoloji Kampüsü’nün açılış töreninde “YeniLig’e Yolculukta Sıradaki Adımlar” başlıklı bölümde geleceğe yönelik çalışmalarını anlatan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, C SUV’un ardından üretim sırasına girecek C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin görsellerini ilk kez paylaştı.

“Akıllı cihaz ürün portföyü için heyecanla çalışıyoruz”

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, projenin başında tek bir ürün ile değil akıllı cihaz ürün portföyü ile yola çıktıklarını belirterek, “Hedeflerimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar 5 farklı model planladık. İlk akıllı cihazımız C SUV ile 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarımızla buluşacağız. 2025 yılının ilk yarısında C-Sedan, 2026 yılında ise C-X Coupé yollara çıkmaya hazır olacak. B-SUV ve MPV modellerimiz için de çalışmalarımızı heyecanla sürdürüyoruz” dedi.

Ortak platformda 5 farklı model

2030’a kadar ortak platform kullanarak 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlayan Togg, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve C-X Coupé modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.