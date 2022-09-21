TOGG Galataport'ta sergileniyor

TOGG teknolojilerinin sergilendiği ‘Konsept Akıllı Cihazı’ Galatport’da görücüye çıktı. Aracın Sedan modeli sergilenirken, yerli otomobili inceleyen vatandaşlar ise devletin TOKİ gibi TOGG alımında da ödeme kolaylığı sağlanmasını bekliyor.

TOGG teknolojilerinin sergilediği ‘Konsept Akıllı Cihazı’ Ayasofya ve Sultanahmet manzarası eşliğinde Galataport’ta görücüye çıktı. Daha önce ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında sergilenen otomobil, tanıtım amaçlı İstanbul’da sergileniyor. 2023 yılının Mart ayında banttan inecek olan yerli ve milli otomobil TOGG’un sedan modeli vatandaşların ilgi odağı oldu.

“Devletimizin TOKİ’de sağladığı kolaylığı, TOGG için de sağlayacağına inanıyorum”

Alman markaların gerisinde kalmayacak olan bir tasarımın olduğunu belirten Nadir Bacaksız, “Otomobil ek kelimeyle muhteşem görünüyor. Devletimiz vatandaşlar için TOKİ’de kolaylık sağlandığı gibi TOGG için de kolaylık sağlayacaktır. Dizayn olarak internet ağı var, ön paneller, koltuklar direksiyon çok güzel görünüyor. Evdeki elektrikli eşyayı, eve gitmeden arabadan açabileceğimizi düşünüyorum. Eğer imkanımız olursa bende almak isterim” şeklinde konuştu.

“Tasarım olarak dünyanın gerisinde kalmayacağımızı düşünüyorum”

Türkiye’nin böyle güzel bir proje yapacağına her zaman inandığını ifade eden Halis Işık, “Tasarım olarak dünyanın gerisinde kalmayacağımızı düşünüyorum. Bizim çok yetenekli tasarımcılarımız var. Kapılar çok hoş duruyor. Genel olarak tasarımı çok iyi duruyor. Önemli olan başlamaktı artık devamı gelecektir” dedi.