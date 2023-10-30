Kırklareli’nde bir çiftin talebi üzerine Valiliğe ait olan Togg gelin arabası oldu.

Kırklareli’nde evlenen bir çift Vali Birol Ekici’den Togg’u gelin arabası yapmak için talep etti. Talebin üzerine Vali Ekici Şüheda ve Şevket Çınar çiftine TOGG’u tahsis etti.

Süslenen TOGG ile çift şehir merkezi ile Kula köyünde tur attı.

Ekici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Valiliğimiz hizmet aracı Togg’u gelin arabası olarak tahsis ederek, çiftimizin mutluluklarına mutluluk kattık” dedi.