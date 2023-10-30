Togg gelin arabası oldu

Kırklareli'nde bir çiftin talebi üzerine Valiliğe ait olan Togg gelin arabası oldu.

Togg gelin arabası oldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde bir çiftin talebi üzerine Valiliğe ait olan Togg gelin arabası oldu.

Kırklareli’nde evlenen bir çift Vali Birol Ekici’den Togg’u gelin arabası yapmak için talep etti. Talebin üzerine Vali Ekici Şüheda ve Şevket Çınar çiftine TOGG’u tahsis etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Süslenen TOGG ile çift şehir merkezi ile Kula köyünde tur attı.

Ekici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Valiliğimiz hizmet aracı Togg’u gelin arabası olarak tahsis ederek, çiftimizin mutluluklarına mutluluk kattık” dedi.