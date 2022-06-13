TOGG girişimcileri görücüye çıkıyor

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG ile Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı’nda mezuniyet heyecanı yaşıyor. 6 Nisan’da başlayan yoğun eğitim ve mentorluk programını başarıyla tamamlayan 10 girişimci, 14 Haziran’da görücüye çıkıyor.

850 başvuru geldi

Türkiye’de mobilite ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak ve bu alanda faaliyet gösteren, proje geliştiren girişimcilere eğitim ve mentorluk vermek amacıyla Mobilite Hızlandırma Programı başlatıldı. Togg’un, Bilişim Vadisi ile hazırladığı programa 850’nin üzerinde başvuru geldi.

Mobilite Çalışma Grubu ve Togg mentorları tarafından 47 girişim, programdan kabul aldı. 8 hafta boyunca bu girişimcilere vadide bulunan Ar-Ge firmaları tarafından yoğun teknik mentorluk sunuldu. Ayrıca uzman isimler tarafından mobiliteden büyük veriye, blok zincirinden siber güvenliğe, yapay zekadan oyunlaştırmaya, hafif malzemelerden sürdürülebilirliğe, akıllı şebekelerden enerji çözümlerine pek çok konuda eğitimler verildi.

Yatırım fonlarına ve müşterilere girişimler tanıtılacak

Programda ürünlerin teknolojik seviyelerinin artırılmasının yanı sıra girişimlerin operasyonel süreçlerinin de teknoloji hazırlık seviyelerinin artırılmasına odaklanıldı. Ürünlerini test edebilmeleri için uygulama platformlarına erişim imkânı sağlandı. Potansiyel müşterileri ile ilk görüşmeler planlandı ve yatırıma hazır girişimler için yatırımcılarla ile ön görüşmeler yapıldı.

14 Haziran’da Bilişim Vadisi’nde hızlandırma programının finali gerçekleştirilecek. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da katılacak. Final gününde programı başarıyla tamamlayan 10 girişimci sahne alacak. Girişimler, yatırım fonlarına ve potansiyel müşterilerine girişimlerini tanıtarak yatırım almaya çalışacak.