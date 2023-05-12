TOGG Havran'da büyük ilgi gördü

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG Balıkesir'in Havran ilçesinde sergilendi. Havranlılar TOGG ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.

TOGG Havran'da büyük ilgi gördü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG Balıkesir’in Havran ilçesinde sergilendi. Havranlılar TOGG ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, Havran Belediyesi önünde sergilendi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy: “Ülkemizin gururu, milletimizin yüz yıllık hayali olan TOGG Havran’da. Yerli ve milli aracımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun, yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.